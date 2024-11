Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Einbruch in Bekleidungsgeschäft - Zeugenaufruf (15.11.2024 - 16.11.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 18:30 Uhr bis Samstagmorgen 9:00 Uhr ist es zu einem Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft an der Straße "In den Muslen" gekommen. Die Täter verschafften sich Zutritt zum Laden und entwendeten dort diverse Bekleidungen. Der Wert des Diebesguts ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Schwenningen nimmt unter der Telefonnummer 07720 / 8500 sachdienliche Hinweise zum Tathergang entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell