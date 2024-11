Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Einbruch in Handyladen (17.11.2024)

VS-Villingen (ots)

Am Samstag hat sich, gegen 23:30 Uhr ein Einbruch in ein Elektronikgeschäft an der Gerberstraße ereignet. Durch Gewalteinwirkung gelangten drei unbekannte Täter in das Geschäft und entwendeten dort Artikel im Wert von etwa 3.000 Euro. Nach wenigen Minuten verließen sie den Laden und flüchteten. Ein Anwohner teilte das Geschehen der Polizei mit. Weitere Ermittlungen folgen. Die Polizei bittet in diesem Zuge um Hinweise zum Tatgeschehen unter der Nummer 07721 / 6010.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell