Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen

Landkreis Rottweil) Kia beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht (14.11.2024)

Deißlingen (ots)

Auf dem Parkplatz einer Firma an der Straße "Am Kanal" ist es am Donnerstag, gegen 16 Uhr zu einer Unfallflucht gekommen. Die Polizei in Rottweil sucht demzufolge den bislang unbekannten Fahrer, der beim Ausparken einen abgestellten grauen Kia beschädigte. Nach dem Zusammenstoß besah sich der Unfallverursacher den Schaden und fuhr dann - ohne den Unfall zu melden - davon. Zurück ließ er Beschädigungen in Höhe von etwa 4.000 Euro. Hinweise können unter der Nummer 0741 / 4770 abgegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell