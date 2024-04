Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht - Verkehrsunfallflucht

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Unfallflucht

Bad Hersfeld. In der Zeit von Sonntag (21.04.), gegen 19:30 Uhr, bis Montag (22.04.), gegen 8:55 Uhr, parkte ein 55-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld seinen schwarzen Skoda Octavia ordnungsgemäß in einer Parkbucht in der Straße "Alter Kirchweg" in Fahrtrichtung Falkenblick. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß mutmaßlich beim Einparken in eine Parkbucht oder beim Anfahren an der Steigung gegen den Skoda. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. In der Zeit von Sonntag (21.04.), gegen 20:30 Uhr, bis Montag (22.04.), gegen 9:50 Uhr, parkte ein 39-jähriger Pkw-Fahrer aus Bebra seinen blauen Opel Zafira ordnungsgemäß auf einem Parkplatz in der Antoniengasse. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte vermutlich beim Ein- beziehungsweise Ausparken aus der Parklücke den abgestellten Pkw am hinteren Stoßfänger links. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.200 Euro. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

