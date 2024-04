Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebstähle auf Friedhof - Polizei sucht Zeugen

Dormagen (ots)

Die Kriminalpolizei in Dormagen ermittelt aktuell in drei Fällen wegen des Diebstahls von Heiligenfiguren auf dem Friedhof an der Mathias-Giesen-Straße in Dormagen Horrem.

Nach ersten Erkenntnissen wurden die Figuren in der Zeit von Sonntag (31.03.) bis Montag (08.04.) zum Teil von den Grabsteinen abmontiert und anschließend entwendet. In einem Fall lässt sich der Zeitraum auf Mittwoch (03.04.) bis Samstag (06.04.) eingrenzen.

Ob es Tatzusammenhänge gibt, ist Gegenstand der Ermittlungen beim Kriminalkommissariat 25.

Die Ermittler suchen Zeugen, die Hinweise zu den Taten, Tätern oder Verbleib der Heiligenfiguren geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei unter der 02131 3000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell