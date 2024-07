Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Zeugenaufruf zu einem möglichen Diebstahl eines E-Bikes

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am Mittwoch, dem 10.07.2024 kam es in der Zeit von 18:30 bis 19:00 Uhr zu einem mutmaßlichen Diebstahl eines E-Bikes in Ribnitz-Damgarten.

In der Georg-Adolf-Straße, zwischen Begegnungszentrum und Bernsteinschule, beobachtete eine 38-jährige Deutsche einen VW-Transporter, aus dem zwei männliche Personen ausstiegen. Einer der beiden Männer führte einen großen Bolzenschneider mit sich. In der weiteren Folge wurde damit das Schloss eines E-Bikes durchtrennt. Im Anschluss fuhr der Fahrer mit dem Transporter in Richtung Boddenstraße. Der andere Mann entfernte sich mit dem E-Bike in die gleiche Richtung.

Bei dem E-Bike handelt es sich um ein schwarz- / anthrazitfarbenes Rad, welches am Hinterrad eine auffällige, metallene Konstruktion (ähnlich eines Gepäckträgers) hatte.

Der Fahrer des Transporters hatte dunkle, kurze Haare. Der zweite Beteiligte kurze, blonde Haare.

Wer vermisst sein schwarz- oder anthrazitfarbenes E-Bike? Wer kann Angaben zum Sachverhalt machen? Bitte melden Sie sich bei der Polizei in Ribnitz-Damgarten unter der Telefonnummer 03821- 8750, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell