POL-NOM: 86-järhiger während Einkauf die Geldbörse entwendet

Northeim (ots)

37191 Katlenburg-Lindau, Albrechtshäuser Weg, Donnerstag, 20.06.2024, 10.00 - 10.15 Uhr

NORTHEIM (mil)

Eine 86-jährige Frau aus Katlenburg-Lindau hielt sich am Donnerstagvormittag in einem Lebensmittelgeschäft an der o.g. Örtlichkeit auf. Während ihres Einkaufes entwendete eine bislang unbekannte Person die im Einkaufswagen in einem Korb verstaute Geldbörse der Geschädigten. Die Geschädigte stellte den Diebstahl an der Kasse des Geschäftes fest.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen zu der Tat gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

