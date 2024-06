Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kennzeichendiebstahl

Bad Gandersheim (ots)

37574 Kreiensen - Am 17.06.2024, in den frühen Morgenstunden, entwendeten bislang unbekannte Täter/innen die Kennzeichen eines in der Holzmindener Straße, vor Hausnummer 14, geparkten roten VW Lieferwagens. Personen, die etwas zur Sachverhaltsaufhellung beitragen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Gandersheim zu melden. Von hier wurden Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. (IMF)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell