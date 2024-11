Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Sparrenburg-Kiosk

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Unbekannte Einbrecher haben sich am vergangenen Wochenende gewaltsam Zugang zu einem Kiosk an der Sparrenburg verschafft. Sie entkamen mit ihrer Beute.

Am Montagmittag, 25.11.2024, stellte ein Mitarbeiter einen Einbruch in einen Kiosk an der Straße Am Sparrenberg fest und informierte die Polizei. Nach dem aktuellen Kenntnisstand brach der unbekannte Täter ein Fenster auf und entwendete Bargeld, eine Musikbox, Süßigkeiten und Energydrinks.

Der Tatzeitraum liegt nach dem aktuellen Kenntnisstand zwischen 18:00 Uhr am Freitag, 22.11.2024, und 12:15 Uhr am Montag, 25.11.2024.

Passanten die im Laufe des Wochenendes das geöffnete Fenster, trotz des geschlossenen Kiosks, bemerkt haben, melden sich bitte bei der Polizei zur weiteren Eingrenzung des Tatzeitraums.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Einbruch, zu Tatverdächtigen und dem Verbleib der Beute beim Kriminalkommissariat 13 unter der 05241/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell