Polizei Bielefeld

POL-BI: Komplize eines Antanz-Diebs flüchtig

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Donnerstag, 28.11.204, tanzte ein polizeibekannter Mann aus Gütersloh einen 30-Jährigen vor einem Parkhaus an, um ihm sein Portemonnaie zu stehlen. Die Polizei sucht einen mutmaßlichen Komplizen.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand hielt sich ein 30-jähriger Mann aus Enger gegen 00:15 Uhr am Eingang des Parkhauses an der Stadthalle auf, als sich ein 35-jähriger Mann näherte. Der 35-Jährige tanzte sein Opfer an, umarmte es und zog dann das Portemonnaie aus dessen Tasche. Das Opfer verfolgte den Dieb bis zur sogenannten "Tüte", dem Stadtbahnabgang an der Herbert-Hinnendahl-Straße. Bei einer Rangelei erlangte das Opfer sein Portemonnaie zurück. Etwas später bemerkte der 30-Jährige jedoch erst, dass sein Personalausweis und Bargeld fehlten. Das Opfer suchte daraufhin den 35-Jährigen in der Umgebung und traf ihn an der Buddestraße. Dort kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, zu der die Polizei von einem Anwohner gerufen wurde. Die alarmierten Polizisten trafen vor Ort auf beide Männer. Die Beute konnte nicht aufgefunden werden.

Eine Zeugin teilte mit, dass der 35-Jährige zuvor einem anderen Mann in der Waldemarstraße etwas gegeben hätte, mutmaßlich die Beute. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Er trug eine schwarze Wollmütze und eine schwarze Wellensteyn Jacke. Zudem führte er einen weißen Beutel mit sich.

Die alarmierten Polizisten nahmen den 35-Jährigen aus Gütersloh mit marokkanischer Staatsbürgerschaft vorläufig fest.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen und zum mutmaßlichen Komplizen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell