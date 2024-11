Polizei Bielefeld

POL-BI: BAB A2 - Bereich Rheda-Wiedenbrück

Herzebrock-Clarholz: Verkehrsunfall zwei schwerverletzte Personen

zwei Stunden Sperrung Richtungsfahrbahn Dortmund

Bielefeld (ots)

(PL/MS) Am Donnerstag, den 28.11.2024 ereignete sich gegen 21:49 Uhr, auf der BAB 2, in Fahrtrichtung Dortmund, zwischen dem Kreuz Rheda-Wiedenbrück und der Anschlussstelle Herzebrock-Clarholz, ein Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen.

Auf dem Seitenstreifen der BAB 2 in Fahrtrichtung Dortmund stand zum Unfallzeitpunkt ein 3,5 T LKW mit Autoanhänger und aufgeladenem PKW mit einer Fahrzeugpanne. Der 43-jährige Fahrzeugführer aus Hameln, befand sich zum Unfallzeitpunkt außerhalb des Fahrzeugs neben der Fahrertür. Der 40-jährige polnische Unfallverursacher war mit seinem Sprinter in Richtung Dortmund unterwegs. Aus einer bisher ungeklärten Ursache kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr dem Pannenfahrzeug von hinten auf. In der Folge überschlug sich der Sprinter und kam auf der rechten Fahrzeugseite, auf dem rechten Fahrstreifen, zum Liegen. Die Fahrbahn in Richtung Dortmund wurde bis ca. 23.00 Uhr, durch Einsatzkräfte der Feuerwehr, voll gesperrt. Danach konnte der Verkehr über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Beide Unfallbeteiligten wurden schwer verletzt und in Krankenhäuser nach Gütersloh und Rheda-Wiedenbrück verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 70.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Gegen 00.00 Uhr wurde die Fahrbahn in Richtung Dortmund wieder freigegeben.

