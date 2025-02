Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Drei Verletzte bei Zusammenstoß mit drei Fahrzeugen; Streit um Parkplatz eskalierte: Zeugensuche!; Unbekannter beschädigt vorbeifahrendes Auto und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Drei Verletzte bei Zusammenstoß mit drei Fahrzeugen - Autobahn 66 / Gründau-Rothenbergen

(lei) Zwischen den Anschlussstellen Gründau-Rothenbergen und Langenselbold auf der Autobahn 66 sind am Mittwochmorgen drei Fahrzeuge in einen Verkehrsunfall involviert gewesen. Nach ersten Erkenntnissen kam es demnach offenbar zu einem Auffahrunfall. Alle drei Fahrzeugführenden zogen sich dabei Verletzungen zu, weswegen sie mitunter in umliegende Krankenhäuser eingeliefert wurden. Wegen der Einsatzmaßnahmen kam es für etwa eine Stunde zu Behinderungen in Fahrtrichtung Hanau; der Verkehr wurde auf dem Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht genau fest, dürfte aber nach erster Einschätzung der Polizei über 30.000 Euro liegen. Zwei der Fahrzeuge, ein Audi und ein Ford, mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sowie zur Klärung der Verursacherfrage werden Unfallzeugen gebeten, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei der Polizeiautobahnstation Langenselbold zu melden.

2. Streit um Parkplatz eskalierte: Zeugensuche! - Hanau

(fg) In der Straße "Hanauer Vorstadt" im Bereich der 10er-Hausnummern eskalierte am Dienstagabend, gegen 20.15 Uhr, ein Streit um einen privaten Parkplatz. Letztlich uferten die verbalten Streitigkeiten in einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten aus. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein 21-Jähriger im Zuge der Auseinandersetzung einem Gleichaltrigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben; dieser zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Vor dem Eintreffen der alarmierten Streifen flüchtete ein Großteil der Personengruppe, die sich zuvor augenscheinlich dem Tatverdächtigen angeschlossen hatte. Ob noch weitere, flüchtige Personen, auf den Geschädigten eingeschlagen hatten, konnte bis dato nicht abschließend geklärt werden; dahingehend sucht die Polizei nach Zeugen. Da der Tatverdächtige bei einem freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest 1,43 Promille pustete, musste er mit zur Wache und eine Blutprobe abgeben. Die Ermittlungen werden wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Sachbeschädigung geführt. An dem geparkten Auto entstand nämlich noch Sachschaden, der in der Höhe noch nicht beziffert werden kann. Zeugen der Auseinandersetzung melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-120.

3. Kernbohrmaschine aus Rohbau geklaut - Hanau

(cb) Bislang Unbekannte brachen zwischen Montag, 18 Uhr und Dienstag, 8 Uhr, in einen Rohbau am "Sandeldamm" (einstellige Hausnummern) ein und entwendeten mehrere Baumaschinen. Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich die Langfinger gewaltsam über die Terrassentür Zutritt in den Rohbau. Dort hebelten sie anschließend die Tür zur Tiefgarage auf und klauten von dort die Kernbohrmaschine und verschiedene Werkzeuge. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Die Beamten der Polizeistation Hanau nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 100-120 entgegen.

4. Unbekannter beschädigt vorbeifahrendes Auto - Hanau

(cb) Die Polizei in Hanau sucht Zeugen, welche Angaben zu einem Vorfall machen können, der sich am Dienstag in der Industrieweg ereignete. Ein 49-jähriger Fahrer befuhr gegen 19.40 Uhr aus Richtung Dettinger Straße kommend den Industrieweg, als plötzlich ein 20 und 25 Jahre alter Unbekannter von schlanker Statur einen kleinen Gegenstand auf den vorbeifahrenden Wagen warf. Hierdurch wurde die Scheibe der Beifahrertür beschädigt. Im Anschluss flüchtete der zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter große Täter, welcher dunkel gekleidet war, zu Fuß in Richtung Ottostraße und Daimlerstraße. Zur Schadenshöhe liegen derzeit noch keine Angaben vor. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und sucht Zeugen. Diese melden sich bitte unter der Telefonnummer 06181 100-120.

5. Unfall im Bereich einer Autobahnauffahrt: zwei Personen verletzt - Maintal / Hochstadt

(cb) Am Dienstagmorgen ereignete sich im Bereich der Landesstraße 3195 und der Autobahnzufahrt zur Autobahn 66 in Fahrtrichtung Fulda ein Unfall bei dem zwei Beteiligte verletzt wurden. Ein 53 Jahre alter Fahrer eines weißen Citroen wollte gegen 6.50 Uhr von der Landesstraße 3195 auf die Autobahnzufahrt einbiegen. Hierbei übersah er vermutlich den Fahrzeugführer eines grauen Opels, welcher geradeaus fuhr und stieß mit diesem im Einmündungsbereich zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich der 34-jährige Fahrer des Corsa sowie der Beifahrer des Citroen-Lenkers. Beide mussten zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund von Rettungs- sowie Bergungsarbeiten kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

6. Wahlplakate beschädigt: Wer hat etwas gesehen? - Neuberg / Ravolzhausen

(fg) Unbekannte haben zwischen Sonntag, 0.15 Uhr und Dienstagmorgen, 8 Uhr, zwei Wahlplakate in Ravolzhausen mittels Graffiti besprüht. In beiden Fällen nutzten die Unbekannten schwarze Sprühfarbe. Ein Plakat befand sich im Bereich der Straßen "Im Unterfeld" / Langendiebacher Straße. Das zweite beschädigte Plakat war im Bereich eines Kreisverkehrs der angrenzenden Straßen Hüttengesäßer Straße / Landesstraße 3445 / Langendiebacher Straße angebracht. In beiden Fällen ermittelt der Staatsschutz und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Offenbach 05.02.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

