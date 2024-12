POL-LIP: Detmold. Straßenverkehrsgefährdung durch Seniorin.

Lippe (ots) - In der Zeit von Sonntag (08.12.2024, 11:00 Uhr) bis Dienstag (10.12.2024, 12:30 Uhr) brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in der Fritz-Reuter-Straße ein. Sie öffneten gewaltsam eine Tür, durchsuchten die Räume und entwendeten Ringe sowie ein Feuerzeug. Zudem wurde aus dem Kellerabteil des Mannes ca. 20 kg Honig in Gläsern à 500 g gestohlen. ...

