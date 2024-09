Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Automaten aufgebrochen, Geld entwendet

Bücheloh (Ilm-Kreis) (ots)

In der Nacht auf den 26.09.2024 öffneten unbekannte Täter gewaltsam Münzautomaten in der Ilmenauer Straße. Sie verursachten einen Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro und entwendeten 50 Euro Münzgeld. Zeugenhinweise nimmt die PI Arnstadt/ Ilmenau (03677-601124) unter Angabe der Bezugsnummer 0251780/2024 entgegen. (mla)

