Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Imbisswagen

Erfurt (ots)

Ein Imbisswagen war das Ziel von Einbrechern in Erfurt. Im Tatzeitraum von Dienstag bis Mittwoch brachen die Täter mit Gewalt die Tür des im Erfurter Norden abgestellten Wagens auf. Anschließend stahlen sie Lebensmittel und Bargeld im Wert von über 1.000 Euro. An der Tür des Imbisswagens hinterließen sie einen Schaden von circa 200 Euro. Hinzugerufene Polizisten sicherten am Tatort Spuren und nahmen die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und Sachbeschädigung auf. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell