LPI-EF: Wieder Brandstiftung im Erfurter Norden

Sömmerda (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Sömmerda erwischten am Dienstag einen berauschten E-Scooter-Fahrer. Der 57-jährige Mann fiel einer Streifenbesatzung kurz vor 07:00 Uhr in der Straße des Aufbaus in Sömmerda auf. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle reagierte ein freiwilliger Drogenvortest positiv. Der 57-Jährige musste sich anschließend in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ...

