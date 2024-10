Polizei Aachen

POL-AC: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Aachen und Polizei Aachen: Zeugen nach versuchtem Tötungsdelikt gesucht

Aachen (ots)

Vor mehr als einem Jahr (am 19.08.2023) ist es auf dem Gehweg vor dem Erotik-Geschäft auf der Roermonder Straße zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen. Dabei wurde ein Jugendlicher schwer verletzt. Die polizeilichen Ermittlungen haben bislang nicht zur Identifizierung der Tatverdächtigen geführt. Nun suchen Polizei und Staatsanwaltschaft Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen saß der 14-jährige Geschädigte am 19.08.2023 in dem Zeitraum von 17:00 -17:15 Uhr mit mehreren anderen Personen, nachdem sie zuvor den "Öcher Bend" besucht hatten, auf der Mauer vor der "Agentur für Arbeit", als sich drei bislang unbekannte Tatverdächtige der Gruppe aus Richtung Kavenstraße näherten. Einer der Tatverdächtigen hielt ein Messer in der Hand. Daraufhin flüchtete die Gruppe rund um den 14-Jährigen in Richtung Tankstelle, wobei der 14-Jährige als Letzter in der Gruppe lief und sich neben einem Auto, das zu dem Zeitpunkt vor der roten Ampel an der Kreuzung Roermonder Straße/Kühlwetterstraße wartete, versteckte. Der Jugendliche muss von dem Fahrer bewusst wahrgenommen worden sein, da er neben der Fahrertür hockte und man offensichtlich Blickkontakt hatte. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr der Fahrer des PKW weiter und der Junge wechselte die Straßenseite. Daraufhin lief die Tätergruppe auf ihn zu und schlug auf ihn ein.

Am Erotik-Shop wurde der 14-Jährige durch mehrere Faustschläge ins Gesicht und in die Rippen verletzt. Zudem schlugen die Tatverdächtigen mit einem Gegenstand auf ihn ein. Nur durch das beherzte Eingreifen von Passanten ließen die Täter von dem Geschädigten ab und flohen fußläufig.

Der Jugendliche erlitt schwere Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Fall ist von der Staatsanwaltschaft Aachen als versuchtes Tötungsdelikt eingeordnet worden. Die Ermittler suchen nach Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Angaben zu den Tatverdächtigen machen können. Insbesondere wird der Autofahrer gebeten, sich bei der Polizei Aachen zu melden: während der Bürozeiten unter der Rufnummer 0241-9577 31101 oder außerhalb der Bürozeiten unter der Rufnummer 0241-9577 34210.

Die Pressehoheit liegt bei der Staatsanwaltschaft Aachen. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell