Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrskontrollen in der Eifel

Eifelregion (ots)

Der Verkehrsdienst der Aachener Polizei hat am vergangenen Sonntag Kontrollen in der Eifel durchgeführt. Bei den Geschwindigkeitsüberprüfungen auf der L 166 bei Simmerath wurden insgesamt 398 Fahrzeuge gemessen. Dabei wurden 95 Verstöße festgestellt. 59 Fahrerinnen und Fahrer kamen mit einem Verwarngeld davon, die 36 übrigen müssen mit einem Bußgeld rechnen. Spitzenreiter war ein Motorradfahrer, der mit 111 km/h statt der erlaubten 50 km/h gemessen wurde. Er muss nun auch mit einem Fahrverbot rechnen. Die Kontrollen werden in regelmäßigen Abständen fortgesetzt. (am)

