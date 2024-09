Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Motorradfahrer touchiert entgegenkommendes Auto - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 18.09.2024, gegen 15:00 Uhr, hat auf der K 6352 zwischen Au und Gersbach ein Motorradfahrer ein entgegenkommendes Auto touchiert. Der 66-jährige Motorradfahrer war ausgangs einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Es kam zum Streifvorgang mit dem entgegenkommenden Pkw eines 73-jährigen Mannes. In der Folge stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Freiburger Klinik verlegt. Im Auto wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden am Motorrad liegt bei rund 2500 Euro, am Auto bei ca. 5000 Euro.

