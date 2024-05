POL-NOM: Pkw zerkratzt - Zeugen gesucht

Einbeck (ots) - Einbeck, Volksen Sonntag, 05.05.2024, 12.00 Uhr Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Freitag auf Sonnabend drei Alpakas von einem Zirkusgelände in Einbeck-Volksen. Die Eigentümer posteten die Meldung in sozialen Medien. Am Sonntagvormittag wurden die drei Tiere in der Gemarkung Hohnstedt durch einen Anwohner bemerkt. Der Eigentümer hat die Tiere zweifelsfrei wiedererkannt und ...

