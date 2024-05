POL-NOM: Einmal leichtverletzt nach Auffahren

Einbeck (ots) - Einbeck, Hägerstraße Sonnabend, 04.05.2024, 07.00 Uhr Am Sonnabendmorgen gegen 07.00 Uhr meldeten Anwohner einen Uhu-Nestling in der Hägerstraße in Einbeck. Die eingesetzten Beamten verbrachten das Jungtier in Horstnähe zu den Wallanlagen. Es wird gebeten sich dem Jungvogel nicht zu nähern oder ihn zu füttern, damit die dazugehörigen Altvögel sich weiter kümmern können. Uhus sind eine streng ...

