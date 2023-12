Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Strafrechtliche Bescherung

Erfurt (ots)

Am Morgen des ersten Weihnachtstages wurde die besinnliche Feststimmung durch mehrere alkoholisierte Männer gestört, die sich vor einer Bar in der Schmidtstedter Straße in Erfurt einen körperlichen Schlagabtausch lieferten. Beim Eintreffen der hinzugerufenen Beamten machten mehrere Personen flinke Füße, konnten allerdings nach kurzer Verfolgung gestoppt werden. Einer der Schläger, ein 26-Jähriger, war mit der Feststellung seiner Personalien offensichtlich nicht einverstanden und versuchte, die Beamten zu schlagen, woraufhin er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Ein weiterer 36-Jähriger, der mit dem Schlagabtausch eigentlich nichts zu tun hatte, kam aus unerklärlichen Gründen auf die fragwürde Idee, eine weitere Beamtin zu schlagen. Bei dem 26-Jährigen wurde zudem eine kleine Menge Drogen aufgefunden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide Tunichtgute wieder auf freien Fuß gesetzt, müssen sich nun jedoch wegen diverser Delikte strafrechtlich verantworten. (KM)

