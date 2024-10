POL-AC: Raub mit Schusswaffe - Polizei fahndet nach Täter

Würselen (ots) - Zwei unbekannte Täter sind am frühen Sonntagmorgen (06.10.2024) in ein Elektronikgeschäft in der Kaiserstraße eingebrochen und haben mehrere Mobiltelefone entwendet. Anwohner wurden durch einen lauten Knall wach, als die Täter gegen 3 Uhr die Frontscheibe mit Pflastersteinen einwarfen. Die Zeugen konnten nur noch beobachten, wie die beiden Personen auf einem Roller in Richtung B57 flüchteten. Eine ...

