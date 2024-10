Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Arztpraxis

Erfurt (ots)

Unbekannte drangen in den vergangenen Tagen in eine Erfurter Arztpraxis ein. Dazu hebelten die Täter zunächst ein Fenster mit Gewalt auf und verschafften sich so Zutritt in die Praxisräumlichkeiten im Stadtteil Brühlervorstadt. Anschließend öffneten sie, teilweise gewaltsam, zahlreiche Schubläden und Schränke. Augenscheinlich wurde nichts gestohlen, allerdings verursachten die Einbrecher einen Sachschaden von etwa 600 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell