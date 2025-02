Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Audi prallt unter anderem gegen Stromkasten und Mauer: Mutmaßlicher Fahrer stand unter Alkoholeinfluss

Dreieich / Sprendlingen (ots)

(lei) Zwei Verletzte und ein Schaden von schätzungsweise 100.000 Euro - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Donnerstagmorgen in der Eisenbahnstraße zugetragen hat. Dort war eine Audi-Limousine vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit unter anderem gegen einen Stromverteilerkasten und eine Mauer am Straßenrand geprallt. Gegen den mutmaßlichen Fahrer wird nun ermittelt.

Zeugen hatten gegen 0.55 Uhr über Notruf mitgeteilt, dass ein Auto im Bereich der Hausnummer 60 (an der Gabelung zur Theodor-Heuss-Straße) gegen eine Mauer gefahren war und mehrere Personen aus dem grauen Wagen mit OF-Kennzeichen ausgestiegen seien. Die alarmierten Rettungskräfte trafen vor Ort zwei Personen an. Der nach ersten Erkenntnissen mutmaßliche 22-jährige Fahrer kam leicht verletzt in ein Krankenhaus und musste eine Blutprobe abgeben, da er unter Alkoholeinfluss stand (ein Atemtest ergab einen Wert von 1,78 Promille). Ein gleichaltriger Mitfahrer wurde ebenfalls leicht verletzt und vor Ort ambulant behandelt. Eine dritte noch unbekannte Person war zuvor offenbar vom Unfallort geflüchtet.

Klar ist hingegen, dass durch den Crash ein gehöriger Sachschaden entstand. Der RS3 wurde an der Front erheblich eingedrückt und ein Reifen brach aus der Aufhängung. Vor Ort stellte die Polizei zudem fest, dass der Wagen auch zwei Verkehrsschilder überfahren sowie eine Leitplanke beschädigt hatte, ehe er an der Mauer zum Stehen kam. Um den Stromkasten kümmerte sich vorerst ein städtischer Dienstleister. Gegen den verdächtigten 22-Jährigen wurde nun ein Strafverfahren unter anderem wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Die Beamten der Polizeistation Neu-Isenburg bitten nun um weitere Zeugenhinweise zu dem Unfallgeschehen unter der Rufnummer 06102 2902-0.

Bildquelle: Polizeipräsidium Südosthessen

Offenbach 08.02.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

(Aktualisierung am 06.03. um 07.00 Uhr)

