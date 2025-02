Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 67 Fahrverbote bei Geschwindigkeitsmessungen; Viele interessierte Bürger besuchten die Präventionsveranstaltung im Familienzentrum; Schmuck und Bargeld bei Wohnungseinbruch weg; und mehr

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. 67 Fahrverbote bei Geschwindigkeitsmessungen - Autobahn 45 / Parkplatz Pfingstweide

(lei) 67 Fahrverbote ahndeten Polizeibeamte der Verkehrsdirektion am Mittwochvormittag auf der Autobahn 45 in Höhe des Parkplatzes Pfingstweide in Fahrtrichtung Hanau.

Hintergrund der Radarkontrollen war eine Schwerlastverkehrskontrolle des BALM (Bundesamt für Logistik und Mobilität) auf dem dortigen Rastplatz. Hierzu wurde ein Geschwindigkeitstrichter mit mehreren Hinweisschildern errichtet, der das Tempo auf 60 Stundenkilometer reduzierte und dabei auch auf die Kontroll- und Einsatzstelle hinwies. Da die Mitarbeitenden des BALM, welche die zu kontrollierenden Fahrzeuge von der Autobahn 45 in den Parkplatz ausleiteten, bei ähnlichen Kontrollen in der Vergangenheit durch eine Vielzahl von Verkehrsteilnehmern, die sich nicht an dieses Tempolimit hielten, bei ihrem Einsatz gefährdet worden seien, wurde an der Örtlichkeit erneut eine Messstelle zur Geschwindigkeitsüberwachung eingerichtet.

Die Kontrolle fand zwischen 8 und 12 Uhr statt. Das Ergebnis der Messungen bestätigte wiederholt deren Dringlichkeit: Insgesamt gab es 332 Geschwindigkeitsverstöße, was eine Quote von rund 10 Prozent darstellt. Der höchste Geschwindigkeitsverstoß lag bei gemessenen 135 bei erlaubten 60 km/h. Es wird künftig weitere solche Kontrollen an der Stelle geben.

2. Hat ein LKW den grauen BMW beschädigt? - Hanau / Großauheim

(cb) Hat ein LKW den grauen BMW beschädigt? Dieser Frage gehen die Ermittler der Polizeistation in Großauheim nach und suchen Zeugen, welche Angaben zu einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch in der Benzstraße (einstellige Hausnummern) machen können. Der Fahrzeugbesitzer eines grauen BMW parkte diesen gegen 8.30 Uhr am Fahrbahnrand. Bei seiner Rückkehr gegen 14 Uhr musste dieser Beschädigungen an der Fahrzeugfront seines grauen Wagens feststellen. Ersten Erkenntnissen nach verursachte ein LKW mit Sattelanhänger beim Ausscheren den Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro und flüchtete anschließend, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen setzen sich bitte unter der Telefonnummer 06181 95970 mit der Polizei in Verbindung.

3. Unfallzeugin bitte melden: Brauner Renault touchierte blauen BMW - Hanau

(cb) Eine bislang unbekannte Unfallzeugin hinterließ am Mittwoch nach einer Verkehrsunfallflucht einen Zettel mit Hinweisen auf den möglichen Unfallverursacher an einem beschädigten BMW. Die Fahrzeughalterin eines blauen BMWs mit HP-Kennzeichen stellte ihren Wagen im Parkhaus eines Krankenhauses in der Leimenstraße (20er Hausnummern) ab. Der bislang unbekannte Fahrer eines braunen Renault Kangoo soll diesen gegen 15.40 Uhr vermutlich beim Ein - oder Ausparken beschädigt haben. Anschließend entfernte sich der Unfallbeteiligte, ohne sich um den Sachschaden von etwa 800 Euro zu kümmern. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und hinterließ einen Zettel mit dem Hinweis auf das braune Fahrzeug am blauen BMW. Die Beamten bitten diese Zeugin sowie weitere Zeugen unter der Rufnummer 06181 100-120 um Hinweise.

4. Viele interessierte Bürger besuchten die Präventionsveranstaltung im Familienzentrum - Nidderau

(cb) Wie kann man Einbrechern das Leben schwer machen, oder anders gesagt, welche Möglichkeiten des Einbruchschutzes für meine eigenen vier Wände gibt es? Zu diesem Thema hielten am Mittwochabend im Familienzentrum Beamte der Sicherungstechnischen und Verhaltensorientierten Prävention des Polizeipräsidiums Südosthessen einen Vortrag. Insgesamt folgten 44 interessierte Bürger der Einladung und nutzten dieses Angebot. Im Anschluss an den Vortrag konnten sich die Gäste bei den Beamten des Fachkommissariats für Einbruchsdelikte, der Sicherungstechnischen und Verhaltensorientierten Prävention sowie der Schutzfrau vor Ort, Polizeihauptkommissarin Silke Rübmann, bedarfsangepasst beraten lassen. Auch zukünftig wird das Polizeipräsidium Südosthessen Präventionsveranstaltungen zu verschiedenen Themen anbieten. Die jeweiligen Veranstaltungstermine werden rechtzeitig bekannt gegeben.

5. Mit präparierter Jacke im Elektromarkt unterwegs: prompte Festnahme - Gründau / Lieblos

(cb) Ein 23-jähriger mutmaßlicher Ladendieb soll am Mittwochnachmittag mehrere Druckerpatronen in seine präparierte Jacke gesteckt haben und wollte den Elektromarkt in der Rudolf-Walter-Straße ohne Bezahlen der Ware verlassen. Die geklauten Waren hatten einen Gesamtwert von etwa 825 Euro. Sicherheitsmitarbeiter konnten den Tatverdächtigen stellen und der Polizei übergeben. Diese nahmen ihn vorläufig fest. Auf der Dienststelle erfolgte die erkennungsdienstliche Behandlung. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

6. Schmuck und Bargeld weg - Bad Soden-Salmünster / Hausen

(cb) Einbrecher waren am Mittwoch in einem Einfamilienhaus in der Josef-Leistenschneider-Straße (30er Hausnummern) zugange und nahmen Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro mit. Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich die Unbekannten zwischen 17.35 Uhr und 23 Uhr über die gewaltsam geöffnete Terrassentür Zutritt in das Haus. Dort durchwühlten und durchsuchten sie sämtliche Schränke und Kommoden in den verschiedenen Räumen nach Wertgegenständen und flüchteten anschließend mit ihrer Beute. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der 06181 100-123 entgegen.

Offenbach 06.02.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell