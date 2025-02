Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Drogen und Schlagstock in Bar gefunden: Ermittlungen gegen drei Tatverdächtige - 25-Jähriger wegen laufender Bewährung in Untersuchungshaft

Dietzenbach (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(lei) Wegen Verdachts des illegalen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermitteln die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Drogen-Kommissariat der Offenbacher Kriminalpolizei derzeit gegen drei Männer im Alter von 24 und 25 Jahren. Einer der beiden 25-Jährigen sitzt deswegen nun in Untersuchungshaft.

Ausgangspunkt der Ermittlungen war eine Kontrolle der beiden älteren Tatverdächtigen, die am Dienstagabend, gegen 18.45 Uhr, in einer Bar in der Taunusstraße angetroffen wurden. Bei dem nun Inhaftierten fanden die Beamten etwa 100 Gramm Haschisch sowie einen Schlagstock. Bei dem gleichaltrigen Beschuldigten stießen sie auf gut 60 Gramm der Droge sowie auf eine größere Summe an Bargeld. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen stellte sich der 24-jährige Verdächtige später auf dem Polizeirevier in Offenbach. Nach angeordneten Wohnungsdurchsuchungen bei allen drei Beschuldigten, bei denen keine weiteren Beweismittel mehr gefunden werden konnten, wurden der 24-und der 25-Jährige vorerst wieder auf freien Fuß gesetzt.

Da der andere 25-Jährige wegen eines Drogendeliktes unter aktueller Bewährung stand, wurde er festgenommen und am Mittwoch einem Haftrichter beim Amtsgericht Offenbach vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft gegen ihn an, sodass er nun in einer Justizvollzugsanstalt einsitzt.

Die Ermittlungen dauern an.

Offenbach, 06.02.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell