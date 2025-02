Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber Kreis: Sachbeschädigungen, Betrug nach Schockanruf

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim/Lauda-Königshofen: Wahlplakate beschädigt - Zeugen gesucht

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in Bad Mergentheim und Lauda-Königshofen mehrere Wahlplakate der AfD durch Unbekannte beschädigt. Polizeibeamte des Polizeireviers Bad Mergentheim konnten am Sonntagmorgen feststellen, dass in der Hauptstraße in Bad Mergentheim zwei Wahlplakate der AfD auf dem Boden liegen. Zudem waren diese mit schwarz, weiß und roter Farbe beschmiert. Es konnte bei weiteren Ermittlungen festgestellt werden, dass mehrere Wahlplakate der gleichen Partei in Lauda-Königshofen fehlen. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Lauda unter der Telefonnummer 09343 62130 entgegen.

Weikersheim: Verunstaltung durch NS-Symbole - Wer hat etwas gesehen?

Zwischen Freitag 20Uhr, und Samstag 16.15 Uhr sprühten Unbekannte eine Vielzahl von nationalsozialistischen Symbolen und Schriftzügen auf verschiedene Gebäude und Gegenstände in Weikersheim. An insgesamt drei Wahlplakaten von CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP, zwei Verkehrszeichen, einer Ampel, einer Gebäudewand, sowie drei Mal auf der Straße, konnten die Schmierereien im Bereich August-Laukhuff-Straße und Hauptstraße festgestellt werden. Der Gesamtschaden beträgt etwa 5.000 Euro. Nun sucht die Polizei Zeugen zu den Taten. Diese werden gebeten sich beim Polizeiposten Weikersheim, Telefonnummer 07934 99470, zu melden.

Bad Mergentheim/Dorfprozelten: Betrug nach Schockanruf - Wer kann Hinweise geben?

In Bad Mergentheim und Dorfprozelten kam es am Freitag zu einem zweifachen Betrug nach Schockanrufen. Die beiden Geschädigten wurden von den unbekannten Tätern angerufen. Dabei gaben sich die unbekannten Anrufer, unter anderem als falsche Polizeibeamte aus und gaben an, dass die Tochter der Geschädigten einen Autounfall gehabt habe und nun Geld für ihre Kaution bezahlt werden müsse. Die Geschädigten übergaben in der Folge einem angeblichen Mitarbeiter des örtlichen Amtsgericht Geld und Wertgegenstände. Die Geldübergaben fanden in der Schiestlstraße in Dorfprozelten um 15.30 Uhr und in der Milchlingstraße in Bad Mergentheim um 17.30 Uhr statt. Bei den Tätern handelt es sich vermutlich um Männer. Der Schaden liegt in beiden Fällen im fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Tauberbischofsheim nimmt die Ermittlungen auf. Hinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell