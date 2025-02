Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn und der Staatsanwaltschaft Mosbach vom 03.02.2025

Heilbronn (ots)

Walldürn: Festnahme nach Einbruch in ein Restaurant

Am Freitag, den 31. Januar 2025, konnten Beamte des Polizeireviers Buchen zwei Einbrecher in Walldürn festnehmen. Die beiden Männer hatten sich zuvor gewaltsam Zutritt zu einem Restaurant in der Buchener Straße verschafft, Spielautomaten aufgebrochen und Bargeld entwendet. Dabei verursachten Sie Sachschäden in Höhe von mehreren tausend Euro. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnten die beiden 19 und 26 Jahre alten deutschen Staatsbürger kurz nach der Tat im unmittelbaren Umfeld des Restaurants durch Polizisten angetroffen und festgenommen werden. Bei einem der beiden Männer konnte im Anschluss Aufbruchswerkzeug aufgefunden und sichergestellt werden. Die Tatverdächtigen wurden noch am Tag ihrer Festnahme einem Haftrichter beim Amtsgericht Mosbach vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Mosbach beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Beide Männer wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

