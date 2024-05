Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall mit Radfahrer

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Neuengönna: In Neuengönna ereignete sich am Montagnachmittag ein Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Pkw- und eines jungen Radfahrers. Der 28-jährige Autofahrer fuhr aus einer Grundstücksausfahrt auf die Straße und übersah dabei einen querenden Radfahrer auf dem Gehweg. In der Folge der Kollision stürzte der 7-jährige Radler und verletzte sich glücklicherweise nur leicht. Zur weiteren Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer muss sich nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

