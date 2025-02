Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche, Unfall mit schwerverletzter Person, vor Polizei geflüchtet, Unfallflucht, betrunken Unfall verursacht und Widerstand geleistet

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Böckingen: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht Unbekannte verschafften sich in der vergangenen Woche unberechtigt Zutritt zu einer Wohnung in Böckingen. Zwischen Donnerstag, 13 Uhr, und Samstag, 18.30 Uhr, öffneten der oder die Täter gewaltsam die Balkontüre der Hochparterrewohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Böcklerstraße und gelangten so ins Innere. Anschließend wurden die Räume durchwühlt und Bargeld sowie Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn.

Heilbronn: Pkw kollidiert mit Baum - Eine Schwerverletzte Aus bisher unbekannter Ursache kam am Samstagnachmittag ein Autofahrer in Heilbronn von der Straße ab. Gegen 16.50 Uhr war der 37-Jährige mit seinem VW Passat auf der Unterlandstraße unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal mit einem Baum zusammenstieß. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Seine 33-jährige Beifahrerin musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit und schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein 4 Monate altes Baby, welches sich auf dem Rücksitz des Pkws befand, wurde ebenfalls mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Brackenheim: Mofa-Fahrer versucht vor Polizei zu flüchten Am Samstagnachmittag versuchte ein Mofa-Fahrer in Brackenheim vor der Polizei zu flüchten. Gegen 14.45 Uhr war der 17-Jährige mit seiner Hercules im Kreisverkehr Georg-Kohl-Straße/Heilbronner Straße in Richtung Nordheim unterwegs. Als er einen Streifenwagen erblickte, fuhr er entgegen der Fahrtrichtung in die Kirchstraße ein und beschleunigte sein Gefährt stark. Daher entschieden sich die Beamten den Zweiradfahrer einer Kontrolle zu unterziehen. Trotz Anhaltezeichen, Blaulicht und Martinshorn setzte dieser allerdings seine Fahrt fort und fuhr erneut gegen die Fahrtrichtung in die Marktstraße ein. Während er diese in verkehrter Richtung befuhr, gefährdete er drei Fußgänger, welche eine Kollision nur durch einen großen Schritt zur Seite verhindern konnten. Im weiteren Verlauf fuhr der 17-Jährige über die Stockheimer Straße in die Josefstraße und anschließend über die Allee in den Hirnerweg. Trotz einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h beschleunigte der Flüchtende sein Zweirad bis auf 80 km/h und verließ den Hirnerweg geradeaus auf den land- und forstwirtschaftlichen Weg in Richtung Stockheim. Im Bereich einer Kreuzung verlor der Jugendliche die Kontrolle über seine Hercules, kam zu Fall, stieg wieder auf und setzte seine Flucht durch die Weinreben fort. Einige Kurven später stürzte er erneut und versuchte nun zu Fuß zu flüchten. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten den 17-Jährigen schließlich vorläufig festnehmen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, sein Mofa nicht versichert und technisch verändert und der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der Mofa-Fahrer musste die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß entlassen.

Gundelsheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Samstagabend in Gundelsheim und flüchtete anschließend. Zwischen 18.10 Uhr und 18.30 Uhr blieb der Unbekannte auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Obergriesheimer Straße mit seinem vermutlich weißen Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken an einem ordnungsgemäß geparkten BMW hängen und beschädigte diesen nicht unerheblich. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Ilsfeld-Auenstein: Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht Vermutlich zwei bisher unbekannte Personen verschafften sich am Sonntagabend unberechtigt Zutritt zu einem Haus in Auenstein. Zwischen 18.30 Uhr und 21 Uhr gelangten die Täter durch das gewaltsame Öffnen einer Terrassentüre ins Innere des Gebäudes in der Straße "Pfaffenhecke". Anschließend wurden alle Räumlichkeiten durchwühlt und Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn zu wenden.

Abstatt: Betrunken Unfall verursacht und Widerstand geleistet Am Freitagabend verursachte ein Betrunkener in Abstatt einen Unfall und flüchtete anschließend. Gegen 22.15 Uhr war ein 38-Jähriger mit seinem VW Golf auf der Landesstraße 1111 unterwegs. An der Einmündung zur Kreisstraße 2088 musste er sein Fahrzeug aufgrund einer roten Ampel anhalten. Kurz darauf fuhr ein BMW auf das stehende Auto auf. Die beiden Insassen des VW stiegen daraufhin aus dem Pkw aus, woraufhin der 34-jährige Fahrer des BMWs zurücksetzte, nach rechts auf die K 2088 abbog, um alle Verkehrsinseln herumfuhr und anschließend in Richtung Happenbach flüchtete. Zu diesem Zeitpunkt wurde bereits nach dem BMW gefahndet, da eine Verkehrsteilnehmerin zuvor eine mögliche Trunkenheitsfahrt gemeldet hatte. Gegen 22.35 Uhr teilte ein weiterer Zeuge mit, dass der gesuchte BMW in einem Hof in Happenbach stehen würde. Kurz nach dieser Mitteilung wurde das Fahrzeug erneut in den Straßenverkehr gelenkt und konnte im Bereich des Wiesenwegs angehalten und kontrolliert werden. Zu diesem Zeitpunkt befand sich eine 24-Jährige am Steuer des BMWs und der zuvor laut Zeugen gefahrene 34-Jährige auf dem Beifahrersitz. Beide Insassen standen deutlich unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Atemalkoholtest der Frau zeigte einen Wert von fast zwei Promille. Beide Personen mussten die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Da eine Fremd- oder Eigengefährdung bei beiden nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden sie anschließend in Gewahrsam genommen. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen auf dem Polizeirevier leistete die 24-Jährige Widerstand gegen die Beamten und verletzte hierbei zwei Polizisten leicht.

Heilbronn-Böckingen: Wahlplakate angezündet - Zeugen gesucht Unbekannte entzündeten am frühen Sonntagmorgen zwei in der Heidelberger Straße in Böckingen an Straßenlaternen befestigte Wahlplakate. Da diese vollständig zerstört wurden, kann derzeit nicht gesagt werden, von welcher Partei die Plakate stammten. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

