Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn/Widdern, A 81: 3 Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Heilbronn (ots)

Am Freitag, gegen 15:14 Uhr, fuhr auf der BAB A81 in FR WÜ, Höhe Widdern, ein 34-jähriger Lkw-Fahrer, aus bislang noch nicht bekannter Ursache mit seinem Lkw MAN nahezu ungebremst auf einen Lkw der Autobahnmeisterei auf. Dieser stand auf der rechten Fahrspur, um den nachfolgenden Verkehr vor einer Gefahrenstelle zu warnen. Durch die Kollision wurde der Lkw der Autobahnmeisterei auf einen davor stehenden, ebenfalls zur Autobahnmeisterei gehörenden Klein-Lkw geschoben. Der Fahrer des verursachenden Lkw sowie dessen 27-jährige, nicht angegurtete Beifahrerin, wurden durch den Unfall schwer verletzt. Ebenso der 32-jährige Beifahrer des Klein-Lkw. Der in diesem Fahrzeug sitzende 51-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Die Beifahrerin im verursachenden Lkw wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie wurde anschließend per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Aufgrund des großen Trümmerfeldes an der Unfallstelle musste die Autobahn in Fahrtrichung Würzburg für mehrere Stunden gesperrt werden - die Sperrung ist aktuell noch im Gange. Die Gegenrichtung wurde zeitweise für die Landung des Rettungshubschraubers gesperrt. Durch den Unfall entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von ca. 100.000 Euro. Die Feuerwehr war mit insgesamt 28 Kräften und 6 Fahrzeugen im Einsatz. Rettungskräfte mit 15 Kräften und 6 Fahrzeugen sowie 1 Hubschrauber. Sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg unter 07134/5130 entgegen.

