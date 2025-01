POL-HN: Neckar-Odenwald Kreis: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Heilbronn (ots) - Tauberbischofsheim-Impfingen: Landwirt fährt brennenden Traktor aus der Scheune Am Donnerstagabend brannte ein Traktor in Impfingen aus, ohne dabei weiteren Schaden anzurichten. Gegen 21.30 Uhr wurde ein Brand in der Straße "Tauberhell" gemeldet. Ein in einer Scheune stehender Traktor war vermutlich durch einen technischen Defekt in Brand geraten. Der furchtlose Besitzer schaffte es noch den brennenden ...

