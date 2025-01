Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Traktorbrand

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim-Impfingen: Landwirt fährt brennenden Traktor aus der Scheune

Am Donnerstagabend brannte ein Traktor in Impfingen aus, ohne dabei weiteren Schaden anzurichten. Gegen 21.30 Uhr wurde ein Brand in der Straße "Tauberhell" gemeldet. Ein in einer Scheune stehender Traktor war vermutlich durch einen technischen Defekt in Brand geraten. Der furchtlose Besitzer schaffte es noch den brennenden Trecker aus der Scheune zu fahren und rettete somit wohl die Scheune und die circa 170 Tiere darin. Auch Personen kamen nicht zu Schaden. Weder der Besitzer noch die Feuerwehr konnten allerdings den Schlepper vor den Flammen retten. Am Traktor entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.

