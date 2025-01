Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Geschwindigkeitsverstöße, Illegale Müllablagerung, Zeugenaufruf wegen Unfallflucht und zwei Fahrzeuge in Vollbrand

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Heilbronn (ots)

A81 / Tauberbischofsheim: Selbsternannte Rennfahrer aus dem Verkehr gezogen Im Rahmen von Geschwindigkeitskontrollen des Verkehrsdienstes Tauberbischofsheim auf der Autobahn 81 bei Tauberbischofsheim stachen am Mittwoch zwei Fahrer besonders heraus. Die zwei selbsternannten Rennfahrer hatten es scheinbar besonders eilig (ihren Führerschein abzugeben) und fuhren statt den erlaubten 80 km/h satte 170 km/h und 210 km/h auf der regennassen Fahrbahn. Beide müssen nun mit mehrmonatigem Fahrverbot, zwei Punkten im Fahreignungsregister und Geldstrafen von über 700 Euro rechnen.

Großrinderfeld-Gerchsheim: Illegale Müllablagerung - Zeugen gesucht In den Tagen vor dem 20.01.2025 lagerten Unbekannte illegal Farbeimer und Spraydosen am Container im Gerchsheimer Neuenweg ab. Außerdem wurden am darauffolgenden Sonntag, zwischen 18 Uhr und 22 Uhr, vermutlich durch dieselben Täter Autoreifen, Fahrzeugteile, Hausrat und Kartonagen im Container entsorgt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Tauberbischofsheim-Hochhausen: Unfallverursacher flieht von Unfallstelle - Zeugen gesucht Am späten Mittwochabend beschädigte eine unbekannte Person vermutlich im Vorbeifahren einen in der Pfarrgasse, Kreuzung Schulzengasse geparkten Audi A4. Zwischen 20.30 Uhr und 23.45 Uhr wurde das ordnungsgemäß geparkte Fahrzeug. Anstelle den Vorfall zu melden verließ die unbekannte Person die Unfallörtlichkeit. Zum selben Zeitpunkt fand in der Nähe ein Konzert des Heeresmusikkorps Veitshöchheim statt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen dieser Straftat. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Wertheim-Bestenheid: Zwei Fahrzeuge in Vollbrand - Zeugen gesucht In der Nacht auf Donnerstag brannten zwei Fahrzeuge auf einem Firmenparkplatz in der Werner-Schuller-Straße ab. Beim Eintreffen der Polizei, gegen 3.20 Uhr, hatte die Werksfeuerwehr bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Durch die Freiwillige Feuerwehr Wertheim konnte ein Übergreifen auf das Firmengebäude verhindert werden. Trotzdem brannten die Fahrzeuge komplett aus. Dabei wurde ein weiteres Fahrzeug sowie die Glasfassade des Firmengebäudes beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell