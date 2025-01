Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Unfall, Bedrohung, Autos gestohlen, Einbruch, Körperverletzung

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch gegen 23.45 Uhr kam es in Heilbronn zu einem Verkehrsunfall. Ein 48-jähriger Autofahrer befuhr die Max-Planck-Straße in Richtung Staufenbergstraße, als er auf Höhe der Leiblstraße nach links von der Fahrbahn abkam und frontal mit einem Baum kollidierte. Bei der Unfallaufnahme gab der Fahrer an, keine Fahrerlaubnis zu besitzen und unter Alkoholeinfluss zu stehen. Der daraufhin durchgeführte Alkoholtest zeigte eine Wert von über 2,5 Promille an. Der Mann wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug beträgt rund 15.000 Euro.

Ilsfeld: Mann mit Schreckschusswaffe an Tankstelle Am Mittwochabend gegen 21.15 Uhr kam es an einer Tankstelle in der Hauptstraße in Ilsfeld-Auenstein zu einer Auseinandersetzung. Zunächst geriet ein 35-jähriger Mann mit einem anderen Gast in Streit, der beinahe in eine Schlägerei ausartete. Nachdem er aus der Tankstelle verwiesen wurde, drohte er, alle Anwesenden zu erschießen. Kurze Zeit später stritt der Mann an den Zapfsäulen erneut mit zwei Lkw-Fahrern. Dabei zog er einen Revolver aus dem hinteren Hosenbund und steckte ihn in den vorderen Hosenbund. Beim Eintreffen der Polizei konnte der Mann festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass es sich um eine ungeladene Schreckschusswaffe handelte. Zudem wurden bei dem Tatverdächtigen verschiedene Betäubungsmittel gefunden. Ein Atemalkoholtest zeigte zusätzlich einen Wert von über 1,8 Promille an. Der Mann hat nun unter anderem mit Anzeigen wegen Bedrohung, illegalen Waffenbesitzes und Beleidigung zu rechnen.

Heilbronn: Zwei hochwertige Pkw von Autohaus gestohlen Zwischen Samstag und Mittwoch wurden in Heilbronn zwei hochwertige Pkw von einem Autohaus in der Lise-Meitner-Straße gestohlen. Die Täter entwendeten gezielt zwei KIA EV6 GT im Wert von insgesamt über 90.000 Euro, indem sie vermutlich das Signal des Keyless-Go Systems verstärkten. Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib der Fahrzeuge machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn unter 07131 1044444 zu melden.

Bad Wimpfen: Einbruch in Büro der Haustechnik In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brach ein Unbekannter in ein Büro der Haustechniker im Gesundheitszentrum Bad Wimpfen ein. Der Täter gelangte vermutlich durch eine offenstehende Außentür in den Vorraum der Warenannahme des Gebäudes in der Straße "In der alten Saline". Dort hebelte er die massive Holztür des Büros auf und durchsuchte Schränke und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet, jedoch entstand an der Tür ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Bad Wimpfen unter der Telefonnummer 07063 93340 entgegen.

Heilbronn: Streit eskaliert - Mann mit Messer verletzt Am Mittwochvormittag gegen 11.30 Uhr kam es in einer Unterkunft in der Austraße in Heilbronn zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 22-Jährigen und einem 30 Jahre alten Mann. Die zunächst verbale Auseinandersetzung eskalierte, als einer der Männer handgreiflich wurde. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes griff ein und trennte die Streithähne. Auf dem Vorplatz der Unterkunft kam es kurz darauf erneut zu einem Zusammenstoß, bei dem einer der Männer ein Taschenmesser zog und seinem Kontrahenten eine oberflächliche Stichverletzung an der Schulter sowie eine Schnittwunde am Kopf zufügte. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell