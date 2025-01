Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Betrunken Unfall verursacht, Falsche Polizeibeamte und Zeugen nach Einbruch gesucht

Neckarsulm: Betrunken Unfall verursacht

Am Dienstagabend fuhr ein Autofahrer bei Neckarsulm betrunken auf ein anderes Auto auf. Gegen 22 Uhr war ein 32-Jähriger mit seinem Audi auf der Landesstraße 1095 in Richtung Bad Friedrichshall unterwegs, als er vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung auf den verkehrsbedingt wartenden Ford eines 25-Jährigen auffuhr. Da der Audi-Fahrer nach dem Unfall nicht selbstständig aus dem Fahrzeug aussteigen konnte und einen apathischen Eindruck machte, wurde ein Rettungswagen hinzugezogen. Dessen Besatzung stellte nicht nur eine Unterzuckerung des Mannes, sondern auch eine mögliche Alkoholisierung fest. Daher wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über 1,3 Promille, weshalb der 32-Jährige im Krankenhaus nicht nur ärztlich versorgt wurde, sondern auch eine Blutprobe abgeben musste. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Bad Friedrichshall-Kochendorf: Falsche Polizeibeamte betrügen Seniorin - Zeugen gesucht Die Polizei sucht Zeugen, nachdem Betrüger am Dienstagnachmittag eine Seniorin in Kochendorf um ihr Erspartes brachten. Gegen 14 Uhr meldete sich ein vermeintlicher Polizist telefonisch bei der Frau und behauptete, dass in ihrer Nachbarschaft eingebrochen worden wäre. Weiter gab er an, dass die Polizei zwei Täter festgenommen habe und bei diesen eine Liste mit Namen aufgefunden worden wäre. Unter anderem würde sich auch der Nachname der Seniorin auf diesem Zettel befinden. Nun wurde der Frau suggeriert, dass zwei weitere Täter, welche flüchten konnten, nun möglicherweise bei ihr einbrechen wollen. Im weiteren Verlauf des Gesprächs brachte der Unbekannte die Dame dazu, Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich, sowie Schmuck in einem Topf vor die Haustüre zu stellen. Gegen 15.30 Uhr stellte die Seniorin dann fest, dass der Topf geleert worden war. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum rund um die Straße "Am Wasserturm" verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Gundelsheim: Zeugen nach Einbruch gesucht Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Montag auf Dienstag unberechtigt Zutritt zu einem Haus in Gundelsheim. Zwischen 17 Uhr am Montagabend und 7 Uhr am nächsten Morgen, öffneten der oder die Täter gewaltsam ein Fenster des Gebäudes in der Mörikestraße und gelangten so ins Innere. Anschließend wurden alle Räumlichkeiten und Schränke durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Der Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 4444 entgegen.

