Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrer schwer verletzt

Seebergen (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Vormittag wurde ein 54- Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Er befuhr die L2147 in Richtung Seebergen und übersah offenbar einem am Fahrbahnrand stehenden Lkw mit eingeschaltetem Warnblinklicht. Es kam zur Kollision. Der Radfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell