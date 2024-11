Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand am Johannisplatz

Eisenach (ots)

Heute kam es gegen 08.45 Uhr zu einer Rauchentwicklung in einem Wohn- und Geschäftshaus am Johannisplatz. Polizei und Feuerwehr kamen sofort zum Einsatz, mehrere Personen mussten mittels Drehleiter gerettet werden. Darüber hinaus wurden die übrigen Bewohner durch die Feuerwehr aus dem Haus gebracht. Nach derzeitigen Stand wurden 12 Personen vor Ort medizinisch versorgt, ein Kind kam mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus, ein Feuerwehrmann wurde durch Rauchgas ebenfalls verletzt. Es waren über 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr am Löscheinsatz beteiligt. Für die Einsatz- und Löschmaßnahmen wurden der Johannisplatz und umliegende Straße gesperrt. Teilweise ist der Verkehr derzeit wieder freigegeben. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Einsatzmaßnahmen dauern noch an. Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Die Stadtverwaltung Eisenach ist involviert und organisiert Notunterkünfte. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell