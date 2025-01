Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht, Unter Alkoholeinfluss gefahren, Diebstahl aus Baustellenbereich

Haßmersheim: 8.000 Euro Sachschaden - Zeugen gesucht

Unbekannte haben von Samstag auf Sonntag im Bereich der Hölderlinstraße erheblichen Sachschaden verursacht. Am vergangenen Sonntag stellten Mitarbeiter der Gemeinde Haßmersheim fest, dass in der Nacht ein Unbekannter Gemeindeeigentum gewaltsam beschädigt hatte. Der oder die Täter zerstörten über einen längeren Straßenabschnitt die lichttechnischen Einrichtungen sowie Leitpfosten und verursachten so Sachschaden im vierstelligen Bereich. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06262 9177080 bei der Polizei Aglasterhausen zu melden.

Mosbach: Anhänger aufgebrochen - Baumaschinen gestohlen

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende einen Anhänger einer Baufirma aufgebrochen. Der Anhänger war auf dem Baustellengelände an einem Einkaufszentrum in der Pfalzgraf-Otto-Straße abgestellt, als sich der oder die Täter zwischen Samstag und Dienstag an diesem zu schaffen machten. Nachdem sie das Schloss des Anhängers geknackt hatten entnahmen sie verschiedene Baumaschinen und Werkzeuge im Wert von circa 11.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach zu wenden.

Elztal: Unter Alkoholeinfluss gefahren - Führerschein beschlagnahmt

Erheblich alkoholisiert fiel ein Mercedes-Fahrer einer Polizeistreife am Dienstag gegen 19 Uhr im Bereich Dallau auf. Der 40-Jährige war mit seinem Wagen auf der Unteren Augartenstraße unterwegs. Dort erweckte seine unsichere Fahrweise die Aufmerksamkeit der Polizei. In der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, das eine erhebliche Alkoholisierung hierfür der Grund war. Ein Alkoholtest ergab zwei Promille, weshalb der Mann die Beamten in ein Krankenhaus begleiten musste, wo eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde.

