Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 06.01.2025

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Fußgängerin++Zeugenaufruf++

Moormerland - Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Fußgängerin

Am 06.01.2025 kam es gegen 06:40 Uhr auf der Auricher Landstraße in Oldersum zu einem Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Fußgängerin. Der Unfallbeteiligte (m, 32 J.) befuhr mit seinem Pkw die Auricher Landstraße in Richtung Ortsmitte. Kurz nach der Einmündung Grashäuser Weg erfasste der Pkw die Fußgängerin (w, 49 J.), die sich nach ersten Ermittlungen mit ihren Hunden am rechten Fahrbahnrand befand. Trotz Reanimationsversuche durch Ersthelfer und den Notarzt verstarb sie noch an der Unfallstelle. Rettungsdienst und Notarzt, Feuerwehr und Polizei waren vor Ort. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Auricher Landstraße gesperrt und der Verkehr wurde umgeleitet.

Emden - Räuberischer Angriff auf einen Pkw- Fahrer

Am Montag, den 30.12.2024, gegen 22:15 Uhr, kam es zu einem räuberischen Angriff auf einen Pkw- Fahrer. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 25- jährige zunächst von der Autobahn 31 -Emden Mitte- ab, in Richtung Auricher Straße. Während er auf der Linksabbiegerspur an der Ampel wartete, fuhr ein Pkw ebenfalls die Abfahrt ab und wartete auf der Rechtsabbiegerspur direkt neben ihm. Der männliche, ca. 35- jährige Fahrer, öffnete die Fensterscheibe und signalisierte dem 25- jährigen, dieses auch zu tun. Als er die Fensterscheibe heruntergefahren hatte, zückte die unbekannte Person eine Schusswaffe, richtete diese auf ihn und forderte die Herausgabe des Autoschlüssels. Der 25- jährige kam der Aufforderung nicht nach und entfernte sich mit seinem Pkw. Zu dem unbekannten Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen dunklen VW Golf mit niederländischem Kennzeichen gehandelt haben soll. Die Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen. Wer Hinweise zu Tat und/ oder Täter machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei.

