Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, den 04.01.2025

PI Leer/ Emden (ots)

++ Gefährliche Körperverletzung im Lebensmittelgeschäft ++ Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person ++ Diebstahl von einem Boot ++ Diebstahl von einem E-Bike ++ Sachbeschädigung durch Graffiti ++

Emden - Gefährliche Körperverletzung im Lebensmittelgeschäft - ZEUGEN GESUCHT

Am Freitag, gegen 13:15 Uhr kam es in einem Lebensmittelgeschäft im Wykhoffweg zu einer gefährlichen Körperverletzung. Die beiden bislang unbekannten Beschuldigten bedrohten das Opfer. Einer der Beschuldigten hielt hierbei ein Messer in der Hand. Der andere Beschuldigte trat hinter das Opfer und schlug mit einer Holzplatte und einem Holzstab gegen den Hinterkopf des 39-jährigen Opfers. Das Opfer erlitt durch den Schlag Verletzungen.

Emden - Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person

Der namentlich nicht bekannte Verkehrsunfallverursacher befuhr am Freitag, gegen 18:00 Uhr mit seinem PKW den Steinweg in Fahrtrichtung Boltentorstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Verkehrsunfallverursacher mit seinem PKW in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden PKW. Der in dem PKW befindliche 41- Jährige Fahrzeugführer verletzte sich bei dem Verkehrsunfall leicht, seine 39-Jährige Beifahrerin blieb unverletzt. Der Verkehrsunfallverursacher wurde vor Ort durch Ersthelfer aus dem PKW gezogen und reanimiert. Er ist lebensgefährlich verletzt.

Emden - Diebstahl von einem Boot

In der Zeit von Montag bis Freitag wurde aus der Hieve/ Kleines Meer ein Boot durch einen bislang unbekannten Täter entwendet. Das Boot wurde von dem Eigentümer gegen wegtreiben entsprechend gesichert. Die Schadenshöhe beläuft sich auf geschätzten 2000 Euro.

Emden - Diebstahl von einem E-Bike

In der Innenstadt in Emden wurde am Freitag in der Zeit von 18:30- 22:00 Uhr ein verschlossenes E-Bike der Marke Gazelle entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 3750 Euro.

Emden - Sachbeschädigung durch Graffiti

Durch einen Zeugen wurde der Polizei am Samstag um 00:30 Uhr zwei dunkelgekleidete Personen gemeldet die eine Außenwand in der Straße Am Tonnenhof mit Graffiti beschmierten. Vor Ort konnte durch die eingesetzten Beamten ein 17-Jähriger und ein 18-Jähriger aus Emden festgestellt werden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell