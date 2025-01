Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 03.01.2025

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++Verkehrsunfälle aufgrund Nässe und Glätte++Einbruch in BBS II++

Leer - Verkehrsunfall aufgrund von Nässe auf der Fahrbahn

Am 02.01.2025, gegen 16:30 Uhr, kam eine 21-jährige Pkw- Fahrerin aufgrund von Nässe auf der Fahrbahn der Autobahn 31 in Fahrtrichtung Emden ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke. Das verunfallte Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Uplengen - Verkehrsunfall aufgrund von Straßenglätte durch Schnee

Am 03.01.2025, gegen 00:30 Uhr, kam es aufgrund von Straßenglätte durch Schnee zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 in Fahrtrichtung Oldenburg. Der 37-jährige niederländische Pkw- Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und touchierte zuerst die Mittelschutzplanke und schleuderte anschließend gegen die Außenschutzplanke. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt.

Leer - Einbruch in die Berufsbildenden Schulen II

Im Zeitraum vom 31.12.2024 bis zum 02.01.2025 kam es zu einem Einbruch in die BBS II an der Blinke in Leer. Bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich Zugang zum Verwaltungsgebäude und gelangte in das Innere des Gebäudes. Angaben zum Diebesgut können bislang nicht gemacht werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Wer Hinweise zu Tat und/ oder Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Leer.

