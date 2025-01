Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 05.01.2025

Leer (ots)

++Versucher Einbruch in Tankstelle++Brand eines Lkw++Einbruch in Vereinsheim++Zwei Trunkenheitsfahrten++Treffen der Tuning-Szene++Unfallflucht mit Zeugensuche++

Versuchter Einbruch in Tankstelle --Zeugensuche--

Emden - In den frühen Stunden des Sonntages versuchte ein bisher unbekannter Täter in die Tankstelle der Thüringer Straße einzubrechen. Da bei diesem Versuch gegen 02:10 Uhr die Alarmanlage der Tankstelle ausgelöst wurde, ließ der Täter von seinem Vorhaben ab und suchte das Weite. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

Brand eines Lkw

Uplengen - Aus einer bisher unbekannten Ursache geriet am Samstag gegen 14:20 Uhr das Führerhaus eines Lkw in Brand. Der Lkw stand auf dem Rasthof Jübberde an der A28. Die örtlichen Feuerwehren konnten den Brand letztlich löschen, das Führerhaus wurde jedoch komplett zerstört. Der 49-jährige Lkw-Fahrer aus Cremlingen verletzte sich bei dem Versuch, den Brand einzudämmen und musste in ein nahes Krankenhaus. Er hatte Verletzungen an den Händen und Qualm eingeatmet.

Einbruch in Vereinsheim --Zeugensuche-

Moormerland - Ein bisher unbekannter Täter ist in den frühen Morgenstunden des Samstages in das Vereinsheim des Sportvereins Fortuna Veenhusen an der Neulandstraße eingebrochen. Nach dem jetzigen Kenntnisstand ist der Täter ohne Diebesgut abgezogen, hat augenscheinlich nicht das gefunden, was er sich durch die Tat erhoffte. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zum Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Warsingsfehn.

Zwei Trunkenheitsfahrten

Ostrhauderfehn - Mit 1,84 Promille war eine 33-jährige Pkw-Führerin aus Rhauderfehn unterwegs. Die Kontrolle durch die Polizei erfolgte am Samstag gegen 08 Uhr in der Straße Idafehn-Süd. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Ostrhauderfehn - Am Samstagabend kam gegen 20 Uhr ein 68-jähriger Pkw-Führer aus Ostrhauderfehn von der Fahrbahn ab und kollidierte im Seitenraum mit einem Baum. Dieser hatte die Bundesstraße 438 aus Rhauderfehn kommend befahren und wollte dann am Kreisel in Ostrhauderfehn in den Sandkamp einbiegen. Hierbei geschah das Unglück. Bei der Aufnahme des Unfalles mussten die Polizeibeamten eine erhebliche Alkoholisierung feststellen. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,79 Promille. Der Führerschein wurde folglich einbehalten, eine Blutprobe entnommen und die künftige Fahrt mit führerscheinpflichtigen Fahrzeugen untersagt.

Treffen der Tuning-Szene

Brinkum - Am Samstagabend kam es im Bereich der Gewerbestraße zu einem Treffen der Tuning-Szene. Nach hiesiger Zählung trafen sich dort ca. 150 Fahrzeuge mit ca. 350 Personen. Die Veranstaltung verlief reibungslos. Bei 7 Fahrzeugen musste die Polizei jedoch Bauartveränderungen feststellen, die nicht mit dem Gesetz einhergehen. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Unfallflucht mit Zeugensuche

Leer - Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer hat am Samstag auf dem Parkplatz bei dem Verbrauchermarkt Multi-Süd einen Pkw Opel Corsa, Farbe grau, beschädigt. Der oder die Verursacher/-in hat vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Schaden verursacht. Bei dem Opel wurde die gesamte Fahrerseite verschrammt und der Außenspiegel beschädigt. Zeugen des Unfalles melden sich bitte bei der Polizei in Leer.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell