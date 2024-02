Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Trunkenheit im Verkehr

Rastatt (ots)

Im Zuge einer Verkehrskontrolle konnte in der Nacht zum Dienstag gegen 03:45 Uhr ein 50-jähriger Toyota-Fahrer festgestellt werden, der offenbar in der Folge des Genusses alkoholischer Getränke nicht mehr in der Lage war, sein Fahrzeug sicher zu führen. Er wurde durch die Beamten des Polzeireviers Rastatt in der Murgstraße kontrolliert. Ein durchgeführter Atemallkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der Fahrzeugschlüssel wurde daraufhin beschlagnahmt und eine Blutentnahme im Klinikum Rastatt durchgeführt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. /ls

