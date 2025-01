Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwalt-schaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heil-bronn nach Festnahme von Einbrecher

Heilbronn (ots)

Neckarsulm: Mutmaßlicher Einbrecher festgenommen

Am Dienstag, den 28. Januar 2025, konnten Polizeibeamtinnen und Po-lizeibeamte des Arbeitsbereichs Seriendelik-te/Wohnungseinbruchsdiebstahl der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn sowie Beamte der Polizeireviere Neckarsulm, Weinsberg und Heilbronn einen mutmaßlichen Einbrecher in Neckarsulm festnehmen. Nach einem Einbruch in Möckmühl am 24. Januar 2025 (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5958021) und einem Einbruch am 27. Januar 2025 in Backnang kamen die Beamten auf die Spur des Mannes. Am frühen Montagmorgen gegen 01:30 Uhr wurde daher eine von der Staatsanwaltschaft Heilbronn angeordnete Durchsu-chung der Wohnung eines 26-jährigen Bosniers durchgeführt. Im Rah-men dieser Maßnahme konnte nicht nur der Tatverdächtige festgenom-men, sondern auch umfangreiches Beweismaterial, insbesondere eine große Menge an möglichem Diebesgut wie Schmuck, Uhren, Bargeld und hochwertige Elektronik, sichergestellt werden. Eine erste Überprü-fung ergab, dass sich unter den aufgefundenen Gegenständen offenbar das Diebesgut aus den Einbrüchen in Möckmühl und Backnang, sowie aus einer weiteren Tat in Heidelberg befand. Die Auswertung und Zu-ordnung der sichergestellten Beweismittel wird mehrere Wochen in An-spruch nehmen und könnte zur Aufklärung einer umfangreichen Serie von Wohnungseinbrüchen führen. "Mit dieser Festnahme ist uns ein wichtiger Schlag gegen die Einbruchskriminalität in unserer Region und darüber hinaus gelungen. Wir gehen derzeit davon aus, dass der Tat-verdächtige für eine Serie von Einbrüchen verantwortlich ist, die die Be-völkerung in den letzten Monaten beunruhigt hat. Jetzt konzentrieren wir uns darauf, die Taten umfassend aufzuklären und die gesicherten Be-weise auszuwerten", betont Polizeipräsident Frank Spitzmüller nach der Festnahme.

Der Tatverdächtige wurde am Dienstagnachmittag einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug, woraufhin der 26-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingelie-fert wurde.

