Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche, gestohlene Baumaschinen, Zeugen nach Unfall und nach Auseinandersetzung gesucht

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Einbruch in Handyladen - Zeugen gesucht Zwei unbekannte Männer warfen am frühen Montagmorgen, gegen 3.10 Uhr, die Scheibe eines Geschäfts in Heilbronn ein. Durch das hierbei entstandene Loch im Schaufenster des Handyladens in der Sülmerstraße entnahmen die Unbekannten im Anschluss mehrere leere Handykartons. Als sie von einem Zeugen angesprochen wurden, flüchteten die Täter in Richtung Allee. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen oder den beiden Männern machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn.

Heilbronn: Betrunken gefahren und Widerstand geleistet Über 1,5 Promille zeigte ein Atemalkoholtest eines Autofahrers am Sonntagabend in Heilbronn an. Gegen 23.20 Uhr befuhr ein 23-Jähriger mit seinem Opel Astra die Mannheimer Straße und bog nach links in die Paulinenstraße ein. Hierbei beschleunigte er sein Fahrzeug so stark, dass unnötiger Lärm verursacht wurde. Eine Polizeistreife, welche sich in unmittelbarer Nähe befand, entschied sich daher das Auto und dessen Fahrer zu kontrollieren. Zunächst versuchte sich der junge Mann einer Kontrolle zu entziehen und fuhr über zwei rote Ampeln. Anschließend stellte er seinen Opel in der Neckarsulmer Straße ab und versuchte zu Fuß zu flüchten, konnte aber durch die Einsatzkräfte eingeholt werden. Da die Beamten Anzeichen auf eine mögliche Alkoholbeeinflussung des Opel-Fahrers feststellten, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Nachdem dieser einen Wert von über 1,5 Promille anzeigte und der 23-Jährige sich nicht ausweisen konnte, musste er die Polizisten auf die Dienststelle begleiten. Auf der Fahrt dorthin beleidigt und bedrohte er die Beamten und versuchte diese durch Tritte zu verletzten. Auf der Dienststelle setzte er sein Verhalten fort. Um die Durchführung der Blutentnahme durch einen Arzt gewährleisten zu können, mussten die Polizisten ihn festhalten anwenden. Gegen diese Maßnahme wehrte sich der 23-Jährige nach Kräften. Hierbei zog sich ein Polizist leichte Verletzungen zu.

Heilbronn: Baumaschinen und Arbeitsgeräte aus Fahrzeug gestohlen - Zeugen gesucht Unbekannte entwendeten in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Heilbronn mehrere Baumaschinen und Arbeitsgeräte aus einem Transporter. Die Täter brachen zwischen 20 Uhr am Samstag und 7.30 Uhr am Sonntag das Schloss der hinteren Fahrzeugtüre des in der Kernerstraße geparkten Autos auf und nahmen die Maschinen im Wert von mehreren tausend Euro mit. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Polizei sucht Zeugen nach Schlägereien Nach zwei Schlägereien von mehreren Personen am Samstagabend in Heilbronn, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 21.45 Uhr sollen 10 bis 15 Personen auf dem Marktplatz in eine Schlägerei verwickelt gewesen sein. Die hinzugerufenen Polizisten konnten nach Hinweisen von Zeugen einen mutmaßlich beteiligten 23-Jährigen in der Kirchbrunnenstraße kontrollieren. Weitere Personen konnten nicht mehr angetroffen werden. Wenig später, gegen 22.20 Uhr, wurde eine weitere Auseinandersetzung vor einem Schnellimbiss in der Kaiserstraße gemeldet. Hierbei wurden vermutlich auch Holzstöcke und Holzlatten verwendet. Außerdem sollen Dosen und ein Brotmesser geworfen worden sein. Auch hier konnten beim Eintreffen der Polizei keine Beteiligten mehr angetroffen werden. Während der Auseinandersetzung wurde die Fassade des Imbisses beschädigt. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Heilbronn: Wahlplakate angezündet - Wer hat etwas gesehen? Unbekannte entzündeten am Freitagabend in Heilbronn zwei Wahlplakate. An den beiden in der Sontheimer Landwehr an einem Baum befestigten Plakaten entstand hierbei ein Schaden in Höhe von circa 40 Euro. Zeugen, die Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Lauffen: Zeugen nach Einbruch gesucht

Unbekannte verschafften sich in der vergangenen Woche unberechtigt Zutritt zu einem Haus in Lauffen am Neckar. Zwischen Dienstagabend, 17 Uhr, und Sonntagabend, 17.15 Uhr gelangten der oder die Täter durch das Aufhebeln eines Fensters ins Innere des Gebäudes im August-Lämmle-Weg. Anschließend wurden die Räumlichkeiten durchwühlt und Bargeld sowie Schmuck entwendet. Der entstandene Schaden kann derzeit nicht beziffert werden. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn. Offenau: Zeugen nach Einbruch in Bäckerei gesucht Eine bisher unbekannte Person verschaffte sich am frühen Montagmorgen unberechtigt Zutritt zu einer Bäckerei in Offenau. Gegen 1.45 Uhr öffnete der Täter gewaltsam die Glasschiebetüre des Gebäudes in der Straße "Unter der Kaiserpfalz" und versuchte im Anschluss mit einem Werkzeug die Kasse zu öffnen. Dies misslang, weshalb er die Bäckerei ohne Beute wieder verließ. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Heilbronn/Neckarsulm: Werkzeuge und Baumaschinen aus Transporter gestohlen - Zeugen gesucht Unbekannte brachen in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Renault-Transporter in Neckarsulm auf. Am Sonntagmorgen, gegen 7.30 Uhr, wurden durch einen Zeugen am Südfriedhof in Heilbronn-Sontheim zwölf leere Gerätekoffer aufgefunden. Aufgrund der Aufschrift konnte ein möglicher Geschädigter ermittelt werden. Dieser stellte daraufhin fest, dass sein in der Mecklenburger Straße in Neckarsulm geparkter Firmenwagen aufgebrochen und die Koffer entnommen worden waren. Die sich darin ursprünglich befundenen Werkzeuge und Baumaschinen im Wert von circa 10.000 Euro wurden entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum rund um den Südfriedhof in Sontheim und die Mecklenburger Straße in Neckarsulm verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Möckmühl: Zeugen nach Einbruch gesucht

Unbekannte verschafften sich in der vergangenen Woche unberechtigt Zutritt zu einem Haus in Möckmühl. Zwischen Mittwoch, 10.30 Uhr, und Samstag, 16.20 Uhr gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters ins Innere des Gebäudes in der Straße "Im Schlot". Anschließend wurden Schränke und Schubladen durchwühlt und Schmuck im Wert von circa 500 Euro entwendet. Der Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Neckarsulm: Versuchter Einbruch - Wer hat etwas gesehen Am Freitagabend versuchten bisher unbekannte Personen in ein Haus in Neckarsulm einzubrechen. Zwischen 19.30 Uhr und 20.10 Uhr hebelten der oder die Täter ein Fenster an dem Gebäude im Öhringer Weg auf und versuchten das Wohnhaus über das geöffnete Fenster zu betreten. Hierbei fiel ein Blumentopf vom Fensterbrett auf den Boden und verursachte einen derartigen Lärm, dass der Bewohner des Hauses, der sich im Keller befand, auf den oder die Einbrecher aufmerksam wurde. Vermutlich weil er daraufhin das Licht im Keller betätigte verließen der oder die Täter das Gebäude ohne Diebesgut. Der Sachschaden wird auf circa 130 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen rund um den Öhringer Weg gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Möckmühl: Zeugen nach Einbruch gesucht

Nach einem Einbruch am Freitagabend in eine Wohnung in Möckmühl, sucht die Polizei Zeugen. Zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr öffneten der oder die Täter ein gekipptes Fenster an dem Gebäude im Buchenweg und gelangten so ins Innere. Anschließend wurden die Wohnung durchwühlt und Schmuck sowie Elektronik im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Neuenstadt am Kocher: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht Unbekannter verschafften sich am Freitag unberechtigt Zutritt zu einem Haus in Neuenstadt. Zwischen 16.30 Uhr und 19.30 Uhr gelangten die Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters ins Innere des Gebäudes in der Gutshofstraße. Anschließend wurden alle Räumlichkeiten durchwühlt und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Gundelsheim: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Freitagnachmittag bei Gundelsheim. Gegen 14.50 Uhr war ein 67-Jähriger mit seinem Skoda auf der Bundesstraße 27 aus Böttingen kommend in Richtung Heilbronn unterwegs. Als der Mann in den Kreisverkehr einfuhr, übersah er vermutlich einen 60-jährigen Radfahrer, welcher sich bereits im Kreisverkehr befand und kollidierte mit diesem. Der Zweiradfahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Weinsberg: Zeugen nach Einbruch in Sporthalle gesucht Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag unberechtigt Zutritt zu einer Sporthalle in Weinsberg. Zwischen 23.45 Uhr am Samstag und 12 Uhr am Sonntag schlugen die Täter ein Glaselement eines Nebeneingangs der Halle in der Rossäckerstraße ein und gelangten so ins Innere. Anschließend wurden die Türe des Hausmeisterbüros, mehrere Schubladen und Schränke aufgehebelt. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Weinsberg: Einbruch in Wohnhaus - Wer hat etwas gesehen? Am Samstagabend waren in der Affenbergstraße in Weinsberg Einbrecher unterwegs. Zwischen 17.30 Uhr und Mittenacht machten sich der oder die Täter an der Terrassentüre eines Einfamilienhauses zu schaffen, öffneten diese gewaltsam und gelangten so ins Innere. Anschließend wurden alle Räumlichkeiten durchwühlt. Nach derzeitigem Kenntnisstand flüchteten die Einbrecher allerdings ohne Beute. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Abstatt: Einbrecher verschafft sich mit Axt Zutritt - Zeugen gesucht Eine bisher unbekannte Person verschaffte sich am Samstag unberechtigt Zutritt zu einer Wohnung in Abstatt. Zwischen 8.30 Uhr und 22.30 Uhr warf der Täter eine im Garten des Mehrfamilienhauses im Ulmenring gefundene Axt gegen die Scheibe der Terrassentüre und brachte diese zum Bersten. Anschließend wurden alle Räumlichkeiten der Erdgeschosswohnung durchwühlt und Bargeld, Schmuck und weitere Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

Kirchardt: Zeugen nach Unfall gesucht

Nach einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und Sachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro am Samstagnachmittag bei Kirchardt sucht die Polizei zur genauen Klärung des Unfallhergangs Zeugen. Gegen 14 Uhr waren die drei Beteiligten mit ihren Fahrzeugen auf der Kreisstraße 2142 zwischen Kirchardt und Grombach, in unterschiedlichen Richtungen unterwegs, als sich der Unfall, vermutlich aufgrund des Überholens eines Fahrradfahrers ereignete. Alle drei in den Unfall verwickelte Fahrzeugführer und deren Mitfahrer machten im Rahmen der Unfallaufnahme unterschiedliche Angaben zur Unfallursache. Daher sucht die Polizei nun Zeugen, insbesondere den überholten Fahrradfahrer und einen weiteren Fahrzeugführer, welcher unmittelbar vor dem Unfall den Zweiradfahrer überholt haben könnte. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell