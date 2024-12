Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Festnahme an Bushaltestelle/Drogenfund bei 17-Jährigem

Bischofsheim (ots)

Am Dienstagabend (17.12) kontrollierte eine Streife der Polizeistation Bischofsheim an einer Bushaltestelle in der Ginsheimer Landstraße einen 17-jährigen Jugendlichen. Der Jugendliche flüchtete zwar zunächst zu Fuß vor der Polizei, konnte von den Beamten aber rasch eingeholt und kontrolliert werden. Im Rahmen der anschließend durchgeführten Durchsuchung wurden rund 75 Gramm Marihuana bei ihm aufgefunden. Zudem hatte der junge Mann ein Messer und eine Feinwaage dabei. Die Drogen wurden durch die Polizei beschlagnahmt.

Der 17-Jährige wurde vorläufig festgenommen und wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell