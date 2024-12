POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Paketbote entdeckt Rauch aus Wohnung

Rüsselsheim (ots) - Am Dienstag (17.12.), in der Zeit zwischen 17.00 und 18.40 Uhr, zerstachen Unbekannte Autoreifen von mindestens vier in der Stettiner Straße abgestellten Fahrzeugen. Der insgesamt entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 1000 Euro. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche ...

