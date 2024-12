POL-LG: ++ Jacke aus Bekleidungsgeschäft gestohlen ++ Einbruch in Geschäftsstelle - versuchter Einbruch in Kirche ++ Mercedes Sprinter entwendet ++ Verkehrsunfall zwischen Trecker und Schulbus ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

Lüneburg/ Am Markt - Jacke aus Bekleidungsgeschäft gestohlen

Am 10.12.24 zog sich gegen 13:00 Uhr ein 38-Jahre alter Mann in einem Bekleidungsgeschäft Am Markt eine dort zum Verkauf ausgestellte Jacke an. Anschließend verließ er das Geschäft, ohne diese zu bezahlen. Der 38-Jährige konnte daraufhin durch einen Mitarbeiter angesprochen werden, welcher die Polizei verständigte. Die Jacke wies einen Warenwert von rund 350 Euro auf.

Lüneburg/kleine Bäckerstraße - Vom Unbekannten angerempelt - Rucksack danach geöffnet

Am 10.12.24 wurde gegen 18:00 Uhr eine 29-Jahre alte Frau durch eine unbekannte Person angerempelt, als diese in ein Schaufenster schaute. Anschließend bemerkte sie ihren auf den Rücken getragenen offenstehenden Rucksack. Nach ersten Erkenntnissen seien keine Wertsachen oder Gegenstände entwendet worden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg/Dahlenburger Landstraße - Dieb lauert

Am Vormittag des 11.12.24 kam es in den Vormittagsstunden zu einem Diebstahl in der Dahlenburger Landstraße. Eine bislang unbekannte männliche Person fuhr mehrmals an dem unverschlossenen Pkw des 40-Jährigen vorbei, welcher zu diesem Zeitpunkt sein Fahrzeug ausgeladen hat. In einem unbeobachteten Moment öffnet der Unbekannte die Beifahrertür des Pkw und entnimmt den dort befindlichen Rucksack des 40-jährigen Fahrzeugführers. Eine umgehende Nahbereichsfahndung verlief erfolglos. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg/Neuetorstraße - Einbruch in Geschäftsstelle - versuchter Einbruch in Kirche

In der Nacht zum 11.12.24 verschafften sich Unbekannte Zutritt in ein Geschäftsraum in der Neuetorstraße. Nachdem sie an einer Seitentür gescheitert waren, gelangten die Unbekannten über ein Dachfenster in die Räumlichkeiten, welche sie anschließend nach Diebesgut durchsuchten. Hierbei versuchten sie vergeblich einen Tresor zu öffnen. Der Sachschaden beläuft sich aktuell auf mehrere Hundert Euro. Bei einem Versuch blieb es an einer Kirche am Kreideberg. Hier versuchten die Unbekannten eine Holztür aufzuhebeln, wodurch lediglich die Tür sowie Teile der Fassade beschädigt wurden. Ein Eindringen hat nicht stattgefunden. Der Sachschaden wird ebenfalls auf mehrere Hundert Euro beziffert.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Mercedes Sprinter entwendet - Ermittlungen dauern an

Ein auf einem Parkplatz am Mühlentor abgestellter Mercedes Sprinter mit Dannenberger Kennzeichen wurde in der Nacht zum 10.12.2024 entwendet. Das Fahrzeug im Wert von mehreren tausend Euro verfügt über kein Keyless-Go System. Beide Fahrzeugschlüssel befanden sich bei dem Geschädigten. Die Ermittlungen zu dem Tathergang dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Neu Darchau - Tür von Sporthalle durch Feuer beschädigt

Derzeit Unbekannte versuchten im Zeitraum vom 09.12.2024 bis zum 10.12.2024 die Nebentür einer Sporthalle in der Elbuferstraße zu entzünden. Dabei wurde die Tür beschädigt. Zu einer größeren Brandentwicklung kam es nicht. Der Schaden an der Tür liegt bei mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Hausverbot ignoriert - Diebstahl von Seife und Fahrrad

Ein bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretener 65-Jähriger betrat am 10.12.2024 gegen 18:15 Uhr trotz Hausverbotes ein Einkaufszentrum in der Veerßer Straße. Dort suchte er eine Apotheke auf und entwendete Handseife im Wert von knapp 10 Euro. Als die Polizei eintraf konnte er mit einem Fahrrad der Marke "Giant" angetroffen werden, welches ebenfalls entwendet wurde. Der Wert des Fahrrades liegt bei etwas über 100 Euro. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Uelzen - Gestohlener E-Scooter aufgefunden

Unbekannte entwendeten im Verlaufe des 10.12.2024 einen nicht angeschlossenen E-Scooter im Wert von wenigen hundert Euro in der Bahnhofstraße. Der Eigentümer konnte diesen später bei einem Uelzener Supermarkt mit einem fremden Schloss gesichert auffinden. Nach Prüfung der Eigentumsverhältnisse durch die Polizei, wurde der E-Scooter dem Eigentümer ausgehändigt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bevensen - Berauschte Fahrten durch Polizei beendet

Zwei beeinflusste Kraftfahrzeug-Führer zog die Polizei am 10.12.2024 aus dem Verkehr. Dabei kontrollierten sie zunächst gegen 10:45 Uhr in der Bahnhofstraße einen E-Scooter Fahrer im Alter von 51 Jahren. Dieser stand unter dem Einfluss von Alkohol (0,3 Promille) und nach eigenen Angaben auch Betäubungsmitteln. Bei ihm wurde eine geringe Menge weißer Substanz, vermutlich Amphetamin, aufgefunden. Zusätzlich konnte bei der Überprüfung des E-Scooters festgestellt werden, dass es sich um Diebesgut handelte. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. Eine Stunde später verlief im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Demminer Allee bei einem 26 Jahre alten BMW-Fahrer ein Drogentest positiv auf den Wirkstoff THC. Bei beiden Fahrern wurde anschließend eine Blutentnahme durchgeführt.

Wrestedt OT Wieren - Verkehrsunfall zwischen Trecker und Schulbus

Am 11.12.2024 gegen 07:00 Uhr befuhr ein 17 Jahre alter Fahrer eines Treckers die Straße "An der Bahn" und beabsichtigte nach links auf die Hauptstraße einzubiegen. Dabei kollidierte er mit einem der Hauptstraße folgenden bevorrechtigten Schulbus, in welchem bereits mehrere Schülerinnen und Schüler saßen. Zwei davon wurden leichtverletzt. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell